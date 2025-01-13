«Вызывает обеспокоенность»: в ЕК прокомментировали атаку ВСУ на «Турецкий поток»

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В Еврокомиссии выразили обеспокоенность после атаки украинского беспилотника на компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
Комментируя атаку ВСУ, она отметила, что любые обстрелы энергетической инфраструктуры вызывают обеспокоенность.
Украинские войска в субботу, 11 января, предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Турецкого потока» около Анапы в Краснодарском крае. Целью этого удара должно было стать прекращение поставок российского газа в Евросоюз, но, к счастью, все девять запущенных беспилотников были успешно сбиты системами ПВО, отметили в Минобороны России.
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Анастасия Чинкова