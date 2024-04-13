Израиль временно закрывает воздушное пространство страны

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Израиль закроет воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля в связи с ожидаемой иранской атакой, сообщил израильский телеканал 12 TV, передает информационное агентство ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт на три часа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Александр Климов