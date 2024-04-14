Росавиация объявила о запрете на полеты над Ираком, Израилем и Иорданией

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Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Ираком, Израилем и Иорданией, передает информационное агентство ТАСС.
«Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», – говорится в сообщении.
По словам источника, запрет на использование воздушного пространства Иордании действует до 5:00 МСК, Ирака – до 05:30 МСК, Израиля – до 07:00 МСК.
До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это Израиль совершил обстрел объектов «Хезболлы».
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Александр Климов