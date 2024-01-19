Athlon Avia: Киев наплевательски относится к производству беспилотников

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Украинское правительство наплевательски относится к производству дронов, с таким заявлением выступил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в интервью для Radio NV.
«Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — прокомментировал ситуацию Вьюнник.
Глава организации объяснил, что украинское правительство не понимает, что ему может понадобиться в будущем, и очень странно формулирует свои требования к компании. Именно по этой причине производитель не может выполнять свою работу качественно — не хватает времени и возможности для структурированной координации действий.
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Евгения Парфентьева