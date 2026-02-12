Слуцкий ответил на угрозы Рютте нанести «сокрушительный удар» по РФ

12 февраля 2026, 20:39

Слуцкий призвал Рютте не угрожать России

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Генсек НАТО Марк Рютте проявляет политическую недальновидность, заявляя о «сокрушительном ответе» России в случае блокировки Сувалкского коридора. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





Ранее Рютте заявил, что НАТО нанесет России «сокрушительный» удар, если она попытается заблокировать Сувалкский коридор — стратегический участок на границе Польши и Литвы, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью.



Заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о симуляции возможного конфликта, по итогам которой Россия смогла за считанные дни занять страны Прибалтики. В Москве неоднократно подчеркивали, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме называли подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза.





«Сокрушительный ответ», а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — цитирует Слуцкого ТАСС.