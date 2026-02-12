The Atlantic: киевские власти готовы отказаться от Донбасса

12 февраля 2026, 23:53

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Украина может рассмотреть вывод войск из Донбасса в рамках возможного мирного урегулирования. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на советников Владимир Зеленский.