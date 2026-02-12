The Atlantic: киевские власти готовы отказаться от Донбасса
Украина может рассмотреть вывод войск из Донбасса в рамках возможного мирного урегулирования. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на советников Владимир Зеленский.
По информации журнала, два представителя ближайшего окружения украинского лидера допустили, что Киев готов пойти на «самую жесткую уступку». В качестве способа легитимизации такого решения обсуждается проведение референдума уже этой весной.
Отмечается, что часть команды Зеленского обеспокоена снижением шансов на достижение мирного соглашения. Сам политик заявил изданию, что предпочел бы отказаться от договоренностей, если они окажутся невыгодными для страны.
Зеленский также подтвердил готовность к выборам и референдуму, однако поставил условия — прекращение огня и предоставление Украине гарантий безопасности. При этом он признал, что соглашение о гарантиях между США и Украиной пока не готово, а ключевые вопросы остаются нерешенными.
