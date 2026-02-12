Полиция Бельгии обыскала ЕК по одному делу
Бельгийские правоохранители провели обыски в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, расследуя возможные нарушения при продаже недвижимости Евросоюза. Об этом 12 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, следственные действия прошли в четверг утром в нескольких помещениях ЕК, включая подразделение, отвечающее за бюджет. Расследование, по данным СМИ, связывают со сделкой по продаже объектов недвижимости ЕС.
Речь идет о соглашении 2024 года, по которому 23 здания продали Бельгийскому государственному инвестиционному фонду SFPIM за €900 млн. В Еврокомиссии заявили, что продажа проходила в соответствии с установленными процедурами, и выразили уверенность в ее законности.
В Брюсселе также подчеркнули готовность полностью сотрудничать с прокуратурой и бельгийскими властями.
