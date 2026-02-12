Полиция Бельгии обыскала ЕК по одному делу

12 февраля 2026, 16:46

FT: Полиция Бельгии обыскала ЕК по делу о продаже недвижимости

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бельгийские правоохранители провели обыски в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, расследуя возможные нарушения при продаже недвижимости Евросоюза. Об этом 12 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.