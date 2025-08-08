У США назревает своя СВО

08 августа 2025, 18:57

Взгляд: у США назревает СВО с Мексикой

Фото: iStock/dangutsu

В конфликте на Украине принимают активное участие члены мексиканских наркокартелей, выступающие на стороне ВСУ в качестве наёмников. При этом многие из них не испытывают личной неприязни к России, пишет издание «Взгляд».