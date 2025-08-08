У США назревает своя СВО
В конфликте на Украине принимают активное участие члены мексиканских наркокартелей, выступающие на стороне ВСУ в качестве наёмников. При этом многие из них не испытывают личной неприязни к России, пишет издание «Взгляд».
Отмечается, что таким образом мексиканцы совершенствуют свои боевые навыки на фоне оботрившегося конфликта с США. Во время первого президентского срока Дональда Трампа отношения между США и Мексикой заметно охладились. В частности, Мексика закрыла представительства Вашингтона по контролю за наркотиками, что усугубило сотрудничество в борьбе с наркоторговлей.
С возвращением Дональда Трампа на пост президента США, известного своей жёсткой позицией в отношении Мексики, растёт риск возникновения нового внутреннего конфликта – своеобразной «СВО» внутри американской территории, связанной с влиянием мексиканских картелей и их вовлечённостью в международные конфликты.
Читайте также: