У США назревает своя СВО

Взгляд: у США назревает СВО с Мексикой
В конфликте на Украине принимают активное участие члены мексиканских наркокартелей, выступающие на стороне ВСУ в качестве наёмников. При этом многие из них не испытывают личной неприязни к России, пишет издание «Взгляд».



Отмечается, что таким образом мексиканцы совершенствуют свои боевые навыки на фоне оботрившегося конфликта с США. Во время первого президентского срока Дональда Трампа отношения между США и Мексикой заметно охладились. В частности, Мексика закрыла представительства Вашингтона по контролю за наркотиками, что усугубило сотрудничество в борьбе с наркоторговлей.

С возвращением Дональда Трампа на пост президента США, известного своей жёсткой позицией в отношении Мексики, растёт риск возникновения нового внутреннего конфликта – своеобразной «СВО» внутри американской территории, связанной с влиянием мексиканских картелей и их вовлечённостью в международные конфликты.

Анастасия Чинкова

