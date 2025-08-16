Трамп назвал человека, от которого зависит урегулирование конфликта на Украине

16 августа 2025, 14:33

Трамп: урегулирование конфликта на Украине зависит от Зеленского

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь полностью зависит от действий Владимира Зеленского.