Трамп назвал человека, от которого зависит урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что урегулирование конфликта на Украине теперь полностью зависит от действий Владимира Зеленского.
Также американский лидер призвал европейских лидеров быть более активными в вопросе решения сложившейся ситуации.
15 августа в штате Аляска состоялась первая за семь лет встреча Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, которая длилась почти три часа. Главной темой обсуждения был украинский конфликт. Обе стороны указали на важность его скорейшего завершения.
С российской стороны на встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В состав американской делегации вошли спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
