Иран заявил о ликвидации высокопоставленных офицеров ЦРУ
В результате ударов по ОАЭ иранские вооруженные силы уничтожили шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом говорится в статье издания Tasnim.
По информации, поступившей от источников, накануне одна из ракет ударила по резиденции ЦРУ в ОАЭ. Помимо шести убитых офицеров, еще двое пострадали.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
Ранее проиранские силы в Ираке запустили беспилотник по военной базе США в Эрбиле. В результате удара вспыхнул крупный пожар и началась детонация боеприпасов.
