Достижения.рф

Иран заявил о ликвидации высокопоставленных офицеров ЦРУ

Tasnim: Иран ликвидировал шесть офицеров ЦРУ в ОАЭ
Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате ударов по ОАЭ иранские вооруженные силы уничтожили шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом говорится в статье издания Tasnim.



По информации, поступившей от источников, накануне одна из ракет ударила по резиденции ЦРУ в ОАЭ. Помимо шести убитых офицеров, еще двое пострадали.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.

Ранее проиранские силы в Ираке запустили беспилотник по военной базе США в Эрбиле. В результате удара вспыхнул крупный пожар и началась детонация боеприпасов.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0