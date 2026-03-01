Военная база США полыхает в иракском Эрбиле
Про-иранские группировки запустили беспилотник, предварительно, по американской базе Харир в Эрбиле (Ирак), в результате чего произошла серия взрывов и начался пожар. Кадры с места событий публикует Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, БПЛА нанес удар по складам с топливом и боеприпасами. На видеозаписи можно увидеть, как от пожара детонируют снаряды.
Как утверждает издание, авиабаза Харир играет ключевую роль в операциях США на Ближнем Востоке и служит важным логистическим и оперативным центром для американских и израильских военных.
Ранее сторонники убитого Али Хаменеи начали штурмовать американское посольство в Багдаде. Беспорядки возле «зеленой зоны» продолжаются до сих пор.
Читайте также: