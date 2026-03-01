Азербайджан эвакуировал группу российских туристов из Ирана
Власти Азербайджана организовали эвакуацию 15 россиян из Ирана на фоне ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу государства.
Как утверждается, эвакуация граждан продолжается через пограничный пункт «Астара» на фоне В погранслужбе подтвердили, что группа из 15 россиян пересекла границу и находится в безопасности.
В субботу 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
Ранее в Ираке загорелась военная база США после удара беспилотника. На кадрах видно, как полыхают склады с топливом и боеприпасами.
