Азербайджан эвакуировал группу российских туристов из Ирана

01 марта 2026, 23:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Азербайджана организовали эвакуацию 15 россиян из Ирана на фоне ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу государства.