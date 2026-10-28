Авианосец «Шарль де Голль» поразил лазером условного противника в Оманском заливе

28 октября 2026, 03:09

ВМС Франции испытали лазерную установку в Оманском заливе

Фото: iStock/TebNad

Авианосец «Шарль де Голль» стал площадкой для первого испытания боевого лазера. Об этом рассказали в журнале Cols bleus, который является официальным изданием военно‑морских сил Франции.