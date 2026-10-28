Авианосец «Шарль де Голль» поразил лазером условного противника в Оманском заливе
Авианосец «Шарль де Голль» стал площадкой для первого испытания боевого лазера. Об этом рассказали в журнале Cols bleus, который является официальным изданием военно‑морских сил Франции.
Тестирование системы проходило с 4 по 8 июня во время миссии «Лафайет 26», пока корабль стоял в порту в районе Оманского залива. В проекте были задействованы специалисты как ВМС, так и ВВС республики.
На борту разместили: лазерный излучатель, камеры, лидар, систему охлаждения и пульт управления. Сама система HELMA‑P создана французской компанией CILAS и ориентирована в первую очередь на нейтрализацию малых беспилотников.
Во время испытаний стрельба по реальным дронам не велась. Тем не менее флот подтвердил, что система работоспособна в морских условиях.
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