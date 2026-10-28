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Авианосец «Шарль де Голль» поразил лазером условного противника в Оманском заливе

ВМС Франции испытали лазерную установку в Оманском заливе
Фото: iStock/TebNad

Авианосец «Шарль де Голль» стал площадкой для первого испытания боевого лазера. Об этом рассказали в журнале Cols bleus, который является официальным изданием военно‑морских сил Франции.



Тестирование системы проходило с 4 по 8 июня во время миссии «Лафайет 26», пока корабль стоял в порту в районе Оманского залива. В проекте были задействованы специалисты как ВМС, так и ВВС республики.

На борту разместили: лазерный излучатель, камеры, лидар, систему охлаждения и пульт управления. Сама система HELMA‑P создана французской компанией CILAS и ориентирована в первую очередь на нейтрализацию малых беспилотников.

Во время испытаний стрельба по реальным дронам не велась. Тем не менее флот подтвердил, что система работоспособна в морских условиях.

Александр Огарёв

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