Путин рассказал о славянской истории лидерам Норвегии и Финляндии

27 октября 2026, 23:58

FT: Путин провёл урок истории лидерам Норвегии и Финляндии по телефону

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Большая часть телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере была посвящена историческому экскурсу. Об этом пишет Financial Times (FT).