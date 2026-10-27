Путин рассказал о славянской истории лидерам Норвегии и Финляндии
Большая часть телефонного разговора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере была посвящена историческому экскурсу. Об этом пишет Financial Times (FT).
Как рассказали изданию три источника, знакомых с деталями беседы, российский лидер выступил с продолжительной лекцией о средневековой славянской истории, которую Кремль считает первопричиной украинского конфликта. Кроме того, Путин предупредил европейских политиков о сложностях, с которыми они столкнутся при отстаивании своих позиций на будущих мирных переговорах с Москвой. При этом требование Киева о немедленном прекращении огня практически не обсуждалось.
Изначально рассчитанный на 30 минут разговор продлился полтора часа. По словам одного из собеседников FT, Стубб и Стере сознательно не прерывали монолог, чтобы оценить серьезность намерений Москвы к диалогу с Европой.
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