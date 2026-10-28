Трамп предложил Венесуэле войти в состав США

28 октября 2026, 00:31

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может в будущем стать 51‑м штатом США. Его слова прозвучали на предвыборном митинге в Техасе 27 октября.





Выступая перед своими сторонниками, политик подчеркнул потенциал южноамериканской страны. По его словам, интеграция может произойти в ближайшее время.



«Кто знает, возможно, однажды, а может быть, уже совсем скоро, она [Венесуэла] станет процветающим 51‑м штатом. Такая возможность есть. Давайте сделаем это. Давайте превратим её в 51‑й штат», — сказал Трамп.