Трамп предложил Венесуэле войти в состав США
Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может в будущем стать 51‑м штатом США. Его слова прозвучали на предвыборном митинге в Техасе 27 октября.
Выступая перед своими сторонниками, политик подчеркнул потенциал южноамериканской страны. По его словам, интеграция может произойти в ближайшее время.
«Кто знает, возможно, однажды, а может быть, уже совсем скоро, она [Венесуэла] станет процветающим 51‑м штатом. Такая возможность есть. Давайте сделаем это. Давайте превратим её в 51‑й штат», — сказал Трамп.Контекст заявления связан с поставками венесуэльской нефти в США. Во время выступления Трамп обратил внимание собравшихся на нефтяной танкер с венесуэльским топливом и назвал ситуацию «величайшей победой в истории». Как утверждает глава государства, в экономику Венесуэлы уже поступают крупные инвестиции — в том числе от компаний из Техаса. Трамп также отметил, что благодаря этому создаются новые рабочие места, а Соединённые Штаты получают существенные объёмы нефти.