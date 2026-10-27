В Словакии высказались об экономическом сотрудничестве с Россией

27 октября 2026, 01:52

Словакия намерена продолжить импорт газа из России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Словакия хочет сохранить закупки российского газа и ядерного топлива. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра экономики республики Владимир Шимоняк.





Чиновник подчеркнул, что страна соблюдает все ограничения, предусмотренные правом ЕС. Дальнейшие перспективы, по его словам, будут урегулированы во время грядущих переговоров.



Особое внимание он уделил поставкам ядерного топлива. Поскольку в Словакии работают АЭС «Богунице» и «Моховце», построенные при участии советских специалистов, республика рассчитывает и дальше сотрудничать с Россией в этой сфере.



«Наши партнёрские связи носят долгосрочный характер и стабильно реализуются. Ядерное топливо не подпадает ни под действующие, ни под планируемые санкции, поэтому мы намерены сохранять это сотрудничество», — отметил замминистра.