Президент Кубы предрек кровавую бойную в случае вторжения США на остров
Президент Кубы Мигель Диас‑Канель заявил, что в случае военного вторжения США на остров может разразиться «кровавая бойня с неисчислимыми последствиями». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
Диас-Канель подчеркнул, что сама угроза вторжения уже является международным преступлением. По его словам, реализация милитаристских планов не только приведет к масштабному кровопролитию, но и окажет разрушительное воздействие на стабильность всего региона.
Кубинский лидер отдельно отметил, что Гавана не представляет угрозы для других государств и не имеет агрессивных планов в отношении США. Эти факты, как утверждает президент, хорошо известны Вашингтону, в частности оборонным ведомствам и службам национальной безопасности. Право Кубы на самооборону нельзя использовать как предлог для развязывания конфликта против народа острова, добавил он.
Напомним, 30 января президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения, обосновав это якобы существующими угрозами национальной безопасности со стороны Кубы.
