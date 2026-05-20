Опрос показал, как американцы относятся к Трампу
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента среди американцев опустился до 35%. Это следует из опроса агентства Reuters и социологической компании Ipsos.
Показатель снизился на 1 п. п. по сравнению с результатами аналогичного исследования, проведенного в начале месяца. При этом среди республиканцев картина иная: 79% представителей партии считают, что Трамп хорошо справляется со своими обязанностями, а уровень неодобрения его работы составляет 21% — заметно выше, чем в январе 2025 года, когда он вступил в должность (тогда показатель был на уровне 5%).
Опрос проводился в режиме онлайн с 15 по 18 мая среди 1 271 совершеннолетнего жителя США. Статистическая погрешность исследования составляет 3 п. п.
