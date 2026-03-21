21 марта 2026, 06:57

WP: Куба пристыдила посольство США в Гаване за просьбу о поставках топлива

Фото: iStock/Delpixart

Правительство Кубы отклонило запрос посольства США в Гаване о поставках дизельного топлива. В официальной ноте кубинского МИД просьбу американской дипмиссии назвали «бесстыдной».





Как сообщает The Washington Post, на протяжении последних 18 месяцев американское посольство вынуждено использовать дизельные генераторы из‑за регулярных перебоев с электроснабжением на острове. Ситуация усугубилась после того, как Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении Кубы.



«Министерство считает бесстыдным требование дипломатического представительства о предоставлении доступа к товару как привилегии, в которой оно отказывает кубинскому народу» — приводит издание цитату из ноты.