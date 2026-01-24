Авианосная ударная группа США вышла на дистанцию атаки по Ирану
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется на Ближний Восток. Об этом информирует The Jerusalem Post
Ожидается, что соединение достигнет зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в течение ближайших пяти-семи дней. Авианосец сопровождают эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, оснащённые крылатыми ракетами типа Tomahawk.
По мнению аналитиков, эта передислокация является частью плана усиления военного присутствия США в регионе. Официальные представители Белого дома пока воздерживаются от комментариев относительно конкретных планов действий. Однако источники издания подчеркнули, что в Вашингтоне рассматривают различные сценарии развития событий вокруг Ирана, включая возможность нанесения превентивного удара по ключевым военным и инфраструктурным объектам исламской республики.
