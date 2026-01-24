Авианосная ударная группа США вышла на дистанцию атаки по Ирану

24 января 2026, 00:31

The Jerusalem Post: США могут атаковать Иран в ночь на 24 января

Фото: iStock/TebNad

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив и направляется на Ближний Восток. Об этом информирует The Jerusalem Post