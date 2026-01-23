США рассматривают возможность морской блокады Кубы
Администрация президента США Дональда Трампа изучает вариант введения морской блокады Кубы с целью прекращения поставок нефти на остров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Согласно публикации, американские власти ищут новые инструменты воздействия на кубинское руководство. В рамках этой стратегии рассматривается возможность полной блокировки импорта нефти на территорию страны.
В Politico подчёркивают, что мера является частью комплексной тактики, направленной на изменение политического курса Гаваны. На текущий момент официальные комментарии от Белого дома или Госдепартамента США по этому вопросу не поступали. Введение морской блокады может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений и региональной стабильности, считают некоторые члены администрации Трампа, выступая против инициативы.
