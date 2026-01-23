23 января 2026, 23:22

Politico: США рассматривают возможность морской блокады Кубы

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вариант введения морской блокады Кубы с целью прекращения поставок нефти на остров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах.