Первая авиакомпании прекратила полёты над Ближним Востоком из-за нестабильности в регионе

24 января 2026, 00:03

NU: авиакомпания KLM приостановила полёты над Ближним Востоком

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила выполнение рейсов через воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщает издание NU.