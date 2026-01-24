Первая авиакомпании прекратила полёты над Ближним Востоком из-за нестабильности в регионе
Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила выполнение рейсов через воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщает издание NU.
В рамках мер предосторожности авиакомпания приостановила полёты над Ираном, Ираком, Израилем и рядом государств Персидского залива. Решение принято на фоне роста геополитической напряжённости в регионе. В пресс-службе организации подчеркнули, что стремятся минимизировать риски для пассажиров и экипажей.
В настоящий момент KLM не озвучила сроки действия ограничений. Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов на официальном сайте авиакомпании и следить за обновлениями в мобильных приложениях и рассылках.
