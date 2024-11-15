«Память короткая»: в Польше жестко ответили на слова Зеленского

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш упрекнул Украину в «короткой памяти» в ответ на слова Зеленского о недостаточной поддержки с польской стороны. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24. По его словам, Варшава «делала и продолжает делать все, что возможно».
«По словам министра, память украинцев «короткая». Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь», — сказано в публикации.Косиняк-Камыш подчеркнул, что у польской поддержки есть предел, который нельзя переступать — вопрос безопасности самой Польши.
«Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование», — подчеркнул он.Читайте также:
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