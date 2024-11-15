«Быть на коленях в удовольствие»: Захарова высказалась о Макроне

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале высказалась об отказе Папы Римского посетить Париж накануне католического торжества Непорочного Зачатия Девы Марии. Визит должен был состояться 8 декабря в рамках открытия Собора Парижской Богоматери, который восстановили.
«За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх в Париже, ему прилетело», — написала Захарова.
Дипломат также вспомнила историю тысячелетней давности, когда папа Григорий VII позволил «кайзеру» Священной Римской империи Генриху IV исправиться, пригрозив отлучить от церкви. В первый раз «кайзера» простили, он прошел через Альпы и три дня вымаливал прощения на коленях. Однако в итоге он все равно был отлучен и проклят как церковью, так и сыновьями.
«Другое дело, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие», — резюмировала Захарова.
Открытие Олимпиады-2024 в Париже кончилось скандалом и оскорблением чувств верующих.
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