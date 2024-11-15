«Быть на коленях в удовольствие»: Захарова высказалась о Макроне

Два человека на данный момент пострадали в результате столкновений у здания абхазского парламента в Сухуме. Об этом сообщил столичный главврач скорой помощи Аслан Джопуа в беседе с РИА Новости. По его словам, одного госпитализировали с травмой головы, второму наложили несколько швов и отпустили.