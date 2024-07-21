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Авиация США и Великобритании нанесла пять ударов по позициям хуситов в Йемене

21 июля 2024, 22:43
Фото: istockphoto/NanoStockk

Фото: istockphoto/NanoStockk

США и Великобритания нанесли пять авиационных ударов по позициям хуситов на западе Йемена. Об этом со ссылкой на местные органы власти сообщает РИА Новости. Атака вызвала крупный пожар в топливном хранилище в порту Ходейды, говорится в сообщении.
«Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения «Ансар Алла» в городе Ходейде», — заявил источник агентства.
Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.



До этого сообщалось, что шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море. Корабль атаковали при помощи баллистических ракет и БПЛА.

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#корабль
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Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку
«Бегство от созданных во всем мире проблем»: Володин о выходе Байдена из гонки
21 июля 2024, 23:14

Фото: сайт Госдумы РФ

Президент США Джо Байден создал проблемы по всему миру и сбежал, когда осознал невозможность переизбрания, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Политик также заявил, что Байден должен понести ответственность за внешнюю политику США. В частности, Володин считает, что нынешний глава Белого дома виновен в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики и санкционной политике против России и других стран.

«Его руки в крови», – заключил спикер.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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Нетаньяху отправит делегацию Израиля на переговоры по сектору Газа 25 июля
21 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение отправить в четверг, 25 июля, делегацию на переговоры по сектору Газа. Об этом сообщает офис главы государства. Стороны будут обсуждать сделку о прекращении огня в обмен на свободу заложников, говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Нетаньяху принял такое решение после того, как детально обсудил тему заложников с членами переговорной группы и представителями системы безопасности.

Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль будет защищать себя всеми доступными ему средствами, а каждый кто хочет стабильности в регионе должен поддерживать его страну в борьбе против Ирана и его союзников.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил премьер Израиля.
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#израиль
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#мир
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Маск раскрыл причину страха демократов перед фигурой Трампа
Илон Маск: демократы опасаются Дональда Трампа, поскольку он не марионетка
21 июля 2024, 23:08

Фото: сайт Дональда Трампа

Демократы боятся бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку он не марионетка, заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Он также высказался о выходе нынешнего президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Маск охарактеризовал это решение как отказ от «старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность».

Ранее стало известно, что Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа. Размер пожертвования не разглашается, но, по данным информационного агентства Bloomberg, сумма была «значительной».

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#президент
#кандидаты
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В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США
21 июля 2024, 23:02

Фото: сайт Кремля

Экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. Отрывки из выступления политика опубликованы на YouTube.
Жириновский утверждал, что выборов не будет, потому что к тому времени страна перестанет существовать. Эти заявления политик сделал незадолго до своей смерти.

Кроме того, политик предрекал, что Соединенные Штаты самоуничтожатся по советскому сценарию, а также предупреждал, что они прекратят свое существование в нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.

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Семья Клинтонов поддержала Харрис как кандидата в президенты США от демпартии
21 июля 2024, 22:52

Фото: istockphoto/ginosphotos

Бывший президент США Билл Клинтон вместе с женой Хиллари поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата от демпартии на выборах президента США. Об этом экс-глава государства написал в своих соцсетях.
«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее», – заявил Клинтон.
Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, но останется на посту американского лидера до конца своего срока, а также поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат от республиканцев и бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Камалу Харрис победить ему будет гораздо легче.

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Молостов: ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией ЕС
21 июля 2024, 22:21

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией приграничья в близлежащих странах ЕС. Об этом сообщил глава госпогранкомитета республики Константин Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, сопредельные государства увеличивают военный потенциал и разворачивают многочисленных воинские подразделения.
«К сожалению, того взаимодействия с сопредельными государствами по линии погранпредставительской деятельности, как это было раньше, у нас нет. Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем», — пояснил Молостов
Он также отметил, что взаимодействие сохранилось «по решению текущих, технических вопросов», которые постоянно возникают на границе государств, к примеру, пропуск людей и машин на КПП.

Ранее Молостов сообщал, что приграничные страны ЕС не реагируют на призывы Минска разобраться с работой КПП, на которых возникают очереди транспорта. Основными проблемами, по его мнению, являются закрытие пунктов пропуска и неритмичная работа пограничников Евросоюза.

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Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки
21 июля 2024, 21:42

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Президент США Джо Байден после заявления о выходе из предвыборной гонки поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом сказано в опубликованном послании главы государства. Байден также призвал демократов победить республиканца Дональда Трампа, говорится в сообщении.
«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это», – отмечается в заявлении Байдена.
Ранее американский президент заявил, что несмотря на свой выход из гонки, он продолжит руководить США до конца своего срока.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что эти в выходные, 20-21 июля, Байден попытается в последний раз реанимировать свою предвыборную кампанию на встрече с главными политическими помощниками.

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#рейтинг
#сша
#президент
#гонки
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#джо байден
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Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе
21 июля 2024, 21:38

Фото: istockphoto/ffikretow

Ограничения против России со стороны Евросоюза провалились и могут причинить вред самой Европе. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на данные четырех институтов Европы по экономическим исследованиям, проведенным для Минэкономики Германии.
Эксперты отметили, что активное развитие экономики РФ происходит благодаря буму в оборонной сфере. Аналитики выразили надежду, что в перспективе ограничения «будут действовать как ползучий яд».

«С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной», — сказано в материале.

Исследователи добавили, что Россия как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе вновь станет участницей мировой торговли. Обозреватели предупреждают, что в будущем европейцы могут пострадать из-за повышения ценника на газ и нефть.

«Мы стали уязвимы к этому, потому что недостаточно инвестировали в производственную инфраструктуру», — резюмировали авторы.

Санкционное давление на Москву началось в результате начала спецоперации на Украине.

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#санкции
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Молостов: Евросоюз не слышит призывы Белоруссии к нормализации работы КПП
21 июля 2024, 21:30

Фото: istockphoto/Stadtratte

Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что соседние страны Евросоюза пока не слышат призывы Минска нормализовать работу КПП, чтобы избавиться от проблемы с очередями транспорта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ОНТ. Основными проблемами Молостов назвал закрытие пунктов пропуска и неритмичную работу европейских пограничников.
«Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — отметил глава белорусского госпогранкомитета.
Молостов добавил, что, когда он посещал КПП «Варшавский мост» у границы с Польшей, он видел все неудобства граждан, стоящих в очередях.

«К сожалению, основной вопрос очередей зависит от закрытия пунктов пропуска. И второе – это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельной стороны», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что Польша закрыла границу для белорусских грузовиков в пункте пропуска «Козловичи». В белорусском таможенном ведомстве сообщили, что в ночь на 15 июля у пункта скопилось около 600 грузовиков.

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