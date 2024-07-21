Авиация США и Великобритании нанесла пять ударов по позициям хуситов в Йемене

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США и Великобритания нанесли пять авиационных ударов по позициям хуситов на западе Йемена. Об этом со ссылкой на местные органы власти сообщает РИА Новости. Атака вызвала крупный пожар в топливном хранилище в порту Ходейды, говорится в сообщении.
«Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения «Ансар Алла» в городе Ходейде», — заявил источник агентства.Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.
До этого сообщалось, что шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море. Корабль атаковали при помощи баллистических ракет и БПЛА.
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