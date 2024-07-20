Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек

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При израильском ударе по порту Ходейда на западе Йемена пострадали по меньшей мере 80 человек, сообщили представители министерства здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов), пишет РИА Новости.
По их данным, большая часть пострадавших получила ранения вследствие сильных пожаров.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль нанес удар по Йемену в отместку за атаку хуситов Тель-Авива. До этого, согласно его данным, хуситское движение осврешло атаки на Израиль более 200 раз.
Напомним, 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) , который упал вблизи посольства США. В результате происшествия погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.
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Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль нанес удар по Йемену в отместку за атаку хуситов Тель-Авива. До этого, согласно его данным, хуситское движение осврешло атаки на Израиль более 200 раз.
Напомним, 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) , который упал вблизи посольства США. В результате происшествия погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.
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Александр Климов