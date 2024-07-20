Нетаньяху: Израиль планирует защищать себя любыми средствами

Фото: istockphoto/Diy13
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна планирует защищать себя всеми доступными ей средствами, передает ТАСС.
«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – подчеркнул он.
По словам политика, каждый желающий стабильной ситуации на Ближнем Востоке должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана, а также его союзников в Йемене, Газе или Ливане.
Ранее Нетаньяху высказался об атаке израильских военных на йеменский порт Ходейда, назвав ее ответом на недавний удар дрона хуситов по Тель-Авиву.
Читайте также:
Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда
Хуситы сообщили о ночном ударе по Тель-Авиву с использованием БПЛА
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
Александр Климов