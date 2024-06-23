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АВС: Байден тренируется стоять на ногах 90 минут, готовясь к дебатам с Трампом

23 июня 2024, 14:00
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Джозеф Байден тренируется стоять на ногах полтора часа подряд в процессе подготовки к дебатам с республиканским кандидатом Дональдом Трампом. Они состоятся в четверг, 27 июня, в Атланте.


О деталях подготовки нынешнего главы Белого дома к встрече с оппонентом рассказала старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники. По её словам, Байден «засел» в своей загородной резиденции, окружённый командой ближайших советников.

Источник из окружения президента сообщил журналистке, что подготовка к дебатам разбита на две основные части. Первая включает в себя изучение материалов и необходимой информации, а также проработку и шлифовку ключевых тезисов. Вторая часть представляет собой имитацию самих дебатов, в ходе которой Байдену предстоит говорить и делать всё то же, что и во время реальной встречи через неделю. В том числе, стоять на ногах 90 минут.

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#сша
Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе
Владимир Путин назвал отдыхом общение с достойными людьми
23 июня 2024, 13:52

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов подчеркнул, что для него общение с достойными людьми является источником удовольствия. Павел Зарубин опубликовал соответствующие видеозаписи в своем Telegram-канале.
В процессе общения с выпускниками, Путин рассказал о своих поездках в Пхеньян и Ханой, отметив высокие температуры на местах.

«Там была жара около 34-37 градусов», — отметил глава государства.
На вопрос о том, как он находит время для отдыха в таком насыщенном графике, Путин ответил: «Для меня отдых — это встречи с вами, с такими молодыми людьми и девушками, общение с вами — это и есть моя отдушина».

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#песков
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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине
Чан Хо Чжин: поставки оружия Сеулом Киеву зависят от сотрудничества РФ и КНДР
23 июня 2024, 13:05

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея откажется от ограничений на поставки оружия Украине, если Россия передаст Северной Корее современные военные технологии. Об этом заявил Чан Хо Чжин, глава управления национальной безопасности администрации президента, в эфире канала KBS.
«Все зависит от действий России. Будут ли для нас сохраняться какие-то ограничения, если Россия предоставит высокоточное вооружение Северной Корее?» — отметил Чан Хо Чжин.
Он также не уточнил, какое именно оружие и при каких условиях Сеул может отправить Киеву, так как, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

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#вооружение
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#южная корея
#кндр
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Трамп: Вице-президент уже выбран и будет участвовать в дебатах с Байденом
23 июня 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Дональд Трамп уже определился с кандидатурой на пост вице-президентв в случае своей победы на выборах. Этот человек примет участие в предстоящих дебатах с нынешним главой Белого дома Джозефом Байденом.
Об этом заявил сам бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Трамп не назвал имя этого человека. Более того, политик уточнил, что о его выборе пока что «никто не знает». По его словам, он появится с будущим вице-президентом на дебатах с Байденом, которые пройдут в четверг, 27 июня, в Атланте.

Ранее портал Axios со ссылкой на собственные источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым будет бороться за пост хозяина Овального кабинета, по степени умения собирать средства на предвыборную кампанию.

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Супруга Зеленского Елена заявила, что ей неприятно говорить на русском языке
23 июня 2024, 12:13

Елена Зеленская, жена президента Украины, выразила удовлетворение тем, что в стране больше не ощущается «русификация», заявив, что теперь «говорить на русском языке неприятно». Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Ранее русификация затрагивала все аспекты жизни на Украине. Когда высшее образование было доступно только на русском, поколение за поколением были вынуждены учиться и работать на русском языке. К счастью, это время прошло. Теперь ситуация изменилась — без знания украинского языка сложно добиться успеха. Говорить на русском языке сейчас вызывает дискомфорт», — отметила Зеленская.
Она подчеркнула, что для украинцев важно не использовать русский язык. Также Зеленская выразила удовлетворение тем, что россияне «не могут полностью понять» украинский язык, тогда как украинцы «полностью понимают русский».

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#россияне
#сво
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Вице-канцлер Германии призвал Китай прекратить экспорт в Россию
23 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/Sky_Blue

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай остановить экспорт в Россию, сообщает Financial Times (FT).
«Проанализировав торговые данные, я выяснил, что в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией увеличился более чем на 40 процентов. Значительную часть этого роста составляют энергоресурсы, но около половины приходится на товары двойного назначения», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что такие товары могут быть использованы в военных целях, и этому необходимо положить конец.

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Вьетнам заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина
23 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Maisna

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона, в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщает Vietnam Plus.
Министр отметил, что взаимодействие США с Юго-Восточной Азией способствует «миру, стабильности и развитию как в регионе, так и по всему миру».

Буй Тхань Шон также подчеркнул готовность Вьетнама укреплять стратегическое партнерство на основе принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем друг друга. Это, по его словам, отвечает интересам обеих стран.

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#рф
#антонов
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Песков: Пока не известно, отправится ли Путин в отпуск нынешним летом
23 июня 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

На текущий момент неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в отпуск нынешним летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хотя президенту страны, как и всем федеральным служащим, положен отпуск, Владимир Путин чаще всего продолжает трудиться и летом, отмечает ТАСС. В прошлые годы пресс-секретарь российского лидера отмечал, что и в летнее время рабочий график главы государства расписан буквально по минутам. По словам Пескова, поскольку отдых президенту, как и всем людям, всё-таки необходим, Путин использует для этого выходные дни, ненадолго отрываясь от государственных дел.

В этом году глава государства пока не говорил о своих планах относительно летнего отдыха, но с большой долей вероятности можно предположить, что во время отпусков своих сограждан президент страны будет продолжать работать.

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#рабочий
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Картаполов: Ядерная доктрина РФ может измениться с ростом внешних угроз
23 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Изменения в ядерной доктрине России могут появиться, если возрастут внешние вызовы и угрозы по отношению к РФ. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от того, насколько и в какую сторону будет меняться военно-политическая обстановка в Европе и в мире. Если станет очевидным, что возрастают вызовы и угрозы в отношении России, будут внесены какие-то изменения в ядерную доктрину РФ, возможно, в части времени применения ядерного оружия и времени принятия решения об этом, сказал Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, учитывая обсуждения в экспертных кругах возможности понижения порога применения ядерного оружия.

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#рф
#ядерное оружие
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Осуждённый Уилан призвал власти США добиться обмена его и Гершковича
23 июня 2024, 10:03

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок по делу о шпионаже, призвал Белый дом принять все возможные меры для того, чтобы как можно скорее вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
В беседе с CNN он призвал американские власти заполнить тюрьму в Гуантанамо чиновниками из России, арестовать российских шпионов и сделать всё возможное для того, чтобы Кремль задумался об обмене и вернул арестованных американцев на родину. ПО словам Уилана, если не предпринять решительных мер, Москва продолжит «хватать» граждан Соединённых Штатов.

За последнее время в России были арестованы несколько американцев. В частности, это сержант армии США Гордон Блэк. В июне суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии за кражу и избиение девушки (он не признал вину). А также балерина с российским и американским гражданством Ксения Карелина, известная в США как Ксения Хавана. Она была задержана в феврале за перевод $51,8 в украинский благотворительный фонд. По информации ФСБ, ей предъявлено обвинение в государственной измене.

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#избиение
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