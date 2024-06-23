АВС: Байден тренируется стоять на ногах 90 минут, готовясь к дебатам с Трампом

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Президент США Джозеф Байден тренируется стоять на ногах полтора часа подряд в процессе подготовки к дебатам с республиканским кандидатом Дональдом Трампом. Они состоятся в четверг, 27 июня, в Атланте.
О деталях подготовки нынешнего главы Белого дома к встрече с оппонентом рассказала старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники. По её словам, Байден «засел» в своей загородной резиденции, окружённый командой ближайших советников.
Источник из окружения президента сообщил журналистке, что подготовка к дебатам разбита на две основные части. Первая включает в себя изучение материалов и необходимой информации, а также проработку и шлифовку ключевых тезисов. Вторая часть представляет собой имитацию самих дебатов, в ходе которой Байдену предстоит говорить и делать всё то же, что и во время реальной встречи через неделю. В том числе, стоять на ногах 90 минут.
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Александр Бойцов