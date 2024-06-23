Трамп: Вице-президент уже выбран и будет участвовать в дебатах с Байденом

Фото: сайт Кремля
Дональд Трамп уже определился с кандидатурой на пост вице-президентв в случае своей победы на выборах. Этот человек примет участие в предстоящих дебатах с нынешним главой Белого дома Джозефом Байденом.
Об этом заявил сам бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Трамп не назвал имя этого человека. Более того, политик уточнил, что о его выборе пока что «никто не знает». По его словам, он появится с будущим вице-президентом на дебатах с Байденом, которые пройдут в четверг, 27 июня, в Атланте.
Ранее портал Axios со ссылкой на собственные источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым будет бороться за пост хозяина Овального кабинета, по степени умения собирать средства на предвыборную кампанию.
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Александр Бойцов