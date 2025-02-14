«Ты не президент»: сын Илона Маска велел Трампу заткнуться и убираться из Белого дома

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В ходе пресс-конференции американского бизнесмена Илона Маска, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома, его семилетний сын X Æ A-XII успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом и сделать несколько шокирующих заявлений. Об этом пишет издание Daily Mail.
Пока Маск выступал с речью и отвечал на вопросы журналистов, его маленький сын во всю перебивал отца, корчил рожицы и ковырял в носу. Также он дважды обратился к главе государства. Теперь пользователи соцсетей активно спорят, что же сказал мальчик Трампу.
Многие расслышали в речи мальчика фразы: «Я хочу, чтобы ты заткнулся» и «Ты не президент, лучше бы ты шёл отсюда». В обоих случаях ребёнка было слышно нечётко, к тому же, более громкая речь Маска заглушала часть слов.
Также на видео попала ситуация, когда X Æ A-XII вытирал палец о стол Resolute, подаренный 19-му президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.
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Многие расслышали в речи мальчика фразы: «Я хочу, чтобы ты заткнулся» и «Ты не президент, лучше бы ты шёл отсюда». В обоих случаях ребёнка было слышно нечётко, к тому же, более громкая речь Маска заглушала часть слов.
Также на видео попала ситуация, когда X Æ A-XII вытирал палец о стол Resolute, подаренный 19-му президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.
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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
Анастасия Чинкова