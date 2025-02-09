CNN: действия президента Трампа ставят под угрозу отношения между США и ЕС

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Решения президента США Дональда Трампа ставят под угрозу долговременные взаимоотношения Штатов и Евросоюза. Об этом заявил журналист Роб Пичета для CNN.
«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — пишет в материале журналист.
Также Пичета отмечает, что лидеры ЕС опасаются непредсказуемой реакции Вашингтона во время критики заявлений и предложений американского президента. Для примера журналист привел Великобританию. Королевство вынуждено поддерживать хорошие отношения со Штатами, при этом не может не реагировать на неожиданные высказывания Трампа.
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Иван Мусатов