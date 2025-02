Конгрессмен Покан намерен выдвинуть законопроект против Илона Маска

Название проекта закона представляет собой аббревиатуру, созвучную с именем Илона Маска. Она расшифровывается как Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy (ELON MUSK), что в переводе на русский язык означает: «Прекращение разграбления нашей нации через уменьшение неэтичной государственной клептократии».Отмечается, что этот закон будет предписывать прекращение федеральными агентствами любых контрактов, которые заключены со специальными госслужащими по аналогии с запретами для членов конгресса и других федеральных служащих.Из сообщения также следует, что госслужащие, имея возможность давать рекомендации по расходам бюджета, вполне вероятно могут воспользоваться этим в собственных интересах и для личной выгоды.Покан подчеркнул, что Илон Маск, имея федеральные контракты на более чем 20 миллиардов долларов, не может быть объективным в своих действиях.Американист раскрыла, что ждет Илона Маска Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации ТрампаКомпании в ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ