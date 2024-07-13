Австралийский премьер Альбанезе призвал РФ «отступить» в вопросе защиты россиян

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с критикой в адрес РФ, комментируя ситуацию вокруг ареста супружеской пары по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.
Политик заявил, что России следует «отступить» от попыток защиты своих граждан, передаёт телеканал АВС. Ранее стало известно, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных — это Кира и Игорь Королевы.
В посольстве РФ в Канберре заявили, что распространение информации об аресте граждан России по обвинению в шпионаже производится ради новой волны антироссийской паранойи.
Энтони Альбанезе также заявил, что Россия не уважает международное право, вмешивается в дела других государств и «к ним следует относиться с презрением», добавив, что именно это чувство он и испытывает.
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В посольстве РФ в Канберре заявили, что распространение информации об аресте граждан России по обвинению в шпионаже производится ради новой волны антироссийской паранойи.
Энтони Альбанезе также заявил, что Россия не уважает международное право, вмешивается в дела других государств и «к ним следует относиться с презрением», добавив, что именно это чувство он и испытывает.
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Александр Бойцов