США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*

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США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального*. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что по указу президента США Джо Байдена 23 февраля будут объявлены новые санкции, которые нацелены на наложение ответственности на Россию за то, что произошло с Навальным*.
Также Кирби добавил, что второй причиной для введения ограничений продолжает оставаться конфликт на Украине.
При этом подробности нового пакета санкций не раскрываются, поскольку такова политика США, которые никогда не раскрывают содержания санкций до их принятия.
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Также Кирби добавил, что второй причиной для введения ограничений продолжает оставаться конфликт на Украине.
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Анастасия Чинкова