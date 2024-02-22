Россия заявила, что ответит на санкции Великобритании из-за смерти Навального*

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Посольство России в Великобритании объявило, что Москва ответит на санкции Лондона против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3) в связи со смертью Алексея Навального*, сообщает РИА Новости.
«Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа», – заявили в диппредставительстве.В посольстве подчеркнули, что новые ограничения были введены под надуманным предлогом и что никакого расследования по этому поводу не проводилось. Дипломаты выразили уверенность, что это решение было принято для того, чтобы посеять раздор среди россиян.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Александр Климов