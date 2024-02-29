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Австрия готова к переговорам с Россией по Украине

29 февраля 2024, 10:48
Фото: iStock/ Teka77

Фото: iStock/ Teka77

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в Париже выразил мнение, что достижение мирного соглашения в украинском конфликте без участия России в переговорах невозможно. По его словам, Австрия готова возобновить диалог с российской стороной по этому вопросу, пишет ТАСС.
«Нам также нужен президент России Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», - заявил Нехаммер.
В прошлом году канцлер Австрии посещал Москву для встречи с Путиным. По итогам визита он отметил, что разговор был «открытым, но жёстким». Нехаммер стал первым главой западного правительства, посетившим Москву после начала российской специальной военной операции в Украине.


Несмотря на критику со стороны некоторых западных лидеров, Нехаммер не сожалеет о своем решении. Он считает, что дипломатический диалог с Россией имеет решающее значение для поиска путей к мирному урегулированию конфликта.

Австрия традиционно занимает нейтральную позицию в международных отношениях и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. На фоне текущего конфликта Австрия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине, а также выступает за дипломатическое решение кризиса.

Стремление Австрии к возобновлению диалога с Россией согласуется с позицией других европейских стран, которые считают, что без участия России невозможно достичь устойчивого мира в Украине. Однако вопрос о том, как наладить переговоры с Москвой, остается сложным, учитывая глубокий кризис доверия между Западом и Россией.

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#австрия
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#россия
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Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине
29 февраля 2024, 09:49

Фото: iStock/Leestat

Новая Зеландия ввела новые санкционные ограничения против России из-за украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли государства.
Отмечается, что ограничения коснулись 45 физлиц и 16 юрлиц, которые оказывают материальную или стратегическую поддержку России, позволяя тем самым уклоняться от санкций, или содействуют закупкам и передаче вооружений для ВС РФ.

Также власти Новой Зеландии ограничили цены на российскую нефть и на экспорт товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что санкции против РФ не оказывают сильного негативного влияния на экономику страны.

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#украина
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Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России
Политик Филиппо: парламент Франции должен объявить импичмент Макрону
29 февраля 2024, 09:36

Фото: сайт Кремля

Французский парламент должен проголосовать против войны с Россией и объявить импичмент президенту Эммануэлю Макрону. С таким призывом в соцсети Х выступил глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он убеждён, что президент Франции ненавидит свою страну и всеми своими действиями пытается втянуть её в третью мировую войну.

Также в своё посте Филиппо прикрепил ссылку на петицию, которая была подготовлена партией «Патриоты» и опубликована на её официальном сайте.

Несколькими днями ранее Макрон заявил, что «поражение России – это необходимое условие для европейской безопасности и стабильности».

Ранее Филиппо призывал Макрона уйти в отставку после того, как президент выступил за увеличение военной помощи Украине.

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Депутат Копра: Финляндия не запрещала Украине наносить атаковать Россию
29 февраля 2024, 07:48

Фото: istock / naumoid

Финляндия не запрещала Украине применять поставленное ей оружие для атак по территории России. С таким заявлением выступил финский депутат от Национальной коалиционной партии Юкки Копра, пишет издание Yle.

«Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории», — заявил Копра.
Ранее издание Asia Times писало, что НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае военного конфликта с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
#депутат
#право
#финляндия
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Франции пригрозили рассматривать отправку ее войск на Украину как оккупацию
Депутат ГД Шеремет: Россия расценит французские войска на Украине как оккупацию
29 февраля 2024, 07:22

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил, что Россия будет расценивать отправку французских войск на Украину как ее оккупацию. Об этом пишет РИА Новости.

Как утверждает парламентарий, Москве сразу начнут считать Францию агрессором и стороной конфликта. По мнению Шеремета, такой шаг никак не спасет «утопающего» украинского президента Владимира Зеленского

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет», — отметил депутат.
До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон испытывает тревогу после получения секретной информации о положении ВСУ.

Ранее в США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#депутат
#новости
#зеленский
#украина
#франция
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Дональд Трамп назвал Байдена неполноценным
Дональд Трамп: Байден неполноценный человек
29 февраля 2024, 06:13

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о комплексе неполноценности нынешнего американского лидера Джо Байдена на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Их [Демократической партии] кандидат – психически и физически неполноценный человек», – отметил Трамп, назвав своего оппонента худшим президентом за историю США.

Ранее Джозеф Байден заявлял, что он «не подарок», но превосходит Трампа, который, по его мнению, поддерживает политическое насилие.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Украинские власти признали невозможность блокировки Telegram в стране
Председатель СНБО Украины Коваленко: Запрет Telegram на Украине невозможен
29 февраля 2024, 05:21

Фото: iStock/Claudia Nass

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что у Украины нет возможности для запрета Telegram на территории страны.
Коваленко отметил, что блокировка мессенджера не стоит на повестке дня.

«И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», – добавил он.

Ранее депутаты комитета Верховной Рады по свободе слова предложили наложить запрет на Telegram в стране.

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#украина
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#запрет
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Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате
Суд штата Иллинойса запретил Трампу принимать участие в праймериз
29 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/vchal

Суд американского штата Иллинойс отстранил бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз (предварительных выборах республиканцев от штата), сообщает газета Chicago Sun Times.
При этом исполнение решения начнется в субботу 2 марта, до которого кандидат имеет право «обжаловать постановление». Судья Трейси Портер пояснила, что ее решение не может быть окончательным и что вышестоящие суды должен иметь возможность сделать собственные выводы.

Праймериз пройдут в Иллинойсе 19 марта. До этого Трамп был исключен из праймериз в штатах Колорадо и Мэн.

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#дональд трамп
#выбор
#сша
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Эстонские чиновники призвали Запад рассмотреть все варианты поддержки Украины
Премьер Эстонии Кая Каллас: Запад должен предусмотреть все варианты помощи Киеву
29 февраля 2024, 02:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Западные страны должны рассмотреть все варианты поддержки Украины, включая отправку Киеву войск, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Sky News.
По ее словам, несмотря на заявления России, такие меры необходимы для защиты Украины и не могут считаться эскалацией. Она подчеркнула, что Москва пытается запугать Запад, но это невозможно остановить.

«Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», – подчеркнула политик.

Ранее МВД РФ объявило Каю Каллас в розыск.

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#эстония
#украина
#военные
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В Вашингтоне размышляют над реакцией Москвы на конфискацию ее активов
Минфин: Вашингтон и союзники обсуждают действия России на конфискацию ее активов
29 февраля 2024, 02:25

Фото: iStock/Jon Rehg

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что США и их союзники обсуждают ответные меры Москвы на арест российских активов, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам замминистра, Москва обсуждает, какие меры принять и как ответить.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – подчеркнул он.

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#санкции
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