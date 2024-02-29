Австрия готова к переговорам с Россией по Украине

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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в Париже выразил мнение, что достижение мирного соглашения в украинском конфликте без участия России в переговорах невозможно. По его словам, Австрия готова возобновить диалог с российской стороной по этому вопросу, пишет ТАСС.
«Нам также нужен президент России Владимир Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», - заявил Нехаммер.В прошлом году канцлер Австрии посещал Москву для встречи с Путиным. По итогам визита он отметил, что разговор был «открытым, но жёстким». Нехаммер стал первым главой западного правительства, посетившим Москву после начала российской специальной военной операции в Украине.
Австрия традиционно занимает нейтральную позицию в международных отношениях и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. На фоне текущего конфликта Австрия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине, а также выступает за дипломатическое решение кризиса.
Стремление Австрии к возобновлению диалога с Россией согласуется с позицией других европейских стран, которые считают, что без участия России невозможно достичь устойчивого мира в Украине. Однако вопрос о том, как наладить переговоры с Москвой, остается сложным, учитывая глубокий кризис доверия между Западом и Россией.
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