Эрдоган предложил провести переговоры России и Украины в Турции

Фото: сайт Кремля
Турция вновь готова провести переговоры России и Украины. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что переговоры можно провести в Стамбуле, как это было ранее.
Эрдоган напомним, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает все усилия, чтобы защитить права крымских татар. Также он неоднократно заявлял, что турецкая сторона готова содействовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.
Вместе с тем, турецкий президент заявил, что доволен мирным планом Зеленского и призвал решать проблемы с помощью переговоров. Для этого он готов предоставить площадку на территории своего государства.
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Эрдоган напомним, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает все усилия, чтобы защитить права крымских татар. Также он неоднократно заявлял, что турецкая сторона готова содействовать в восстановлении Украины после завершения конфликта.
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Анастасия Чинкова