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За проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине отвечают западные лидеры, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Этими словами депутат прокомментировал заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис о наличии в мире десятка мирных планов по Украине, часть из которых засекречена.
Чепа подчеркнул, что Украина на законодательном уровне запретила проводить мирные переговоры. Ранее Китай уже предлагал свои способы урегулирования конфликта, которые не были приняты украинской стороной.
За эти мирные переговоры отвечает не Украина во главе с Зеленским, а другие страны, добавил политик.
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Чепа подчеркнул, что Украина на законодательном уровне запретила проводить мирные переговоры. Ранее Китай уже предлагал свои способы урегулирования конфликта, которые не были приняты украинской стороной.
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Анастасия Чинкова