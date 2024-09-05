Австрия готова стать местом для проведения переговоров между Россией и Украиной

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Австрия готова стать площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.
Он пояснил, что правительство страны приняло к сведению слова российского президента Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной. Нехаммер добавил, что любые переговоры должны проходить в очном формате и без предварительных условий.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта. Однако основываться оно должно не на каких-то требованиях, а на определенных документах.
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Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров
«Австрия как место, где располагается ОБСЕ, будет готова поддержать справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, и служить местом проведения переговоров», — написал Карл Нехаммер в соцсети Х.
Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта. Однако основываться оно должно не на каких-то требованиях, а на определенных документах.
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Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров
Элина Позднякова