В Евросоюзе указали на необходимость участия России в мирной конференции по Украине

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Участие России в потенциальном мирном саммите по Украине будет необходимо, однако не Евросоюзу примать решение о приглашении представителей страны. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он подчеркнул, что ранее в ЕС заявляли о необходимости участия России в конференции. Однако организаторы будут самостоятельно принимать решение о времени проведения встречи, а также о составе и количестве её участников.
Стано отметил, что ключевым является участие в конференции Китая, поскольку Пекин имеет очень хорошие отношения с российской стороной.
В связи с этим, Евросоюз ожидает, что Китай окажет влияние на Россию для скорейшего разрешения украинского конфликта.
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Стано отметил, что ключевым является участие в конференции Китая, поскольку Пекин имеет очень хорошие отношения с российской стороной.
В связи с этим, Евросоюз ожидает, что Китай окажет влияние на Россию для скорейшего разрешения украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова