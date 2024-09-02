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Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога и мирных инициатив. Глава государства также добавил, что Россия не теряет контактов с западными странами, несмотря на все попытки изолировать страну.
Своей атакой на Курскую область украинские военные пытались сорвать российское наступление на Донбассе, сказал Путин. Однако эти попытки провалились, наоборот, наступление идёт такими темпами, которых раньше не было. Сейчас следует разобраться с бандитами, дестабилизирующими обстановку в приграничных регионах, после чего можно будет вернуться к вопросу мирных переговоров, заключил президент.
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Александр Бойцов