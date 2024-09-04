Индийская сторона не в курсе предложений главы киевского режима Владимира Зеленского по проведению переговоров по Украине в Индии. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил в беседе с РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — прокомментировал собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета по 6 сентября во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что в Германии выдали мрачное предсказание для Владимира Зеленского. К слову, по мнению украинских экспертов, экс-президенту Украины, чей срок истек 20 мая, пора объявить импичмент.
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