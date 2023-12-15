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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что поддержка и принятие антироссийских санкций вызваны чувством вины некоторых европейских парламентариев и политиков за ложные обещания, которые они дали Украине о скором вступление в Евросоюз.
«Отсюда заявления в поддержку Украины и желание ужесточить ответственность за несоблюдение антироссийских санкций, что является не чем иным, как попыткой оказать моральную поддержку киевскому режиму в тот момент, когда фокус внимания всего мира направлен на Ближний Восток», — отметил в беседе с RT Орлов.
До этого депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.
«Кто ввёл санкции против России? США и 27 стран ЕС. Плюс ещё десяток прозападных государств: Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия… Всё. Ведь остальные из более чем 200 стран никаких мер против нас не принимали», — добавил в беседе с «Царьградом» Биричевский.
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Мелисса Тимофеева