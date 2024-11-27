Австрия согласилась со стремлением Трампа к миру на Украине

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре проявил интерес к российскому президенту Владимиру Путину и конфликту между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Нехаммера, беседа длилась около получаса, и Трамп был хорошо подготовлен, сразу затронув тему конфликта.
Австрийский лидер также предложил свою страну как нейтральную площадку для возможных переговоров. По его мнению, Трамп способен придать ситуации новую динамику.
Ранее Трамп заявлял, что может урегулировать украинский конфликт за один день, хотя в России такую позицию считают упрощенной. Он также критиковал подход США к конфликту и называл Владимира Зеленского «торгашом», чьи визиты в Вашингтон сопровождаются многомиллиардной помощью.
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«Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес», — отметил Нехаммер в эфире телеканала Puls24.
Австрийский лидер также предложил свою страну как нейтральную площадку для возможных переговоров. По его мнению, Трамп способен придать ситуации новую динамику.
Ранее Трамп заявлял, что может урегулировать украинский конфликт за один день, хотя в России такую позицию считают упрощенной. Он также критиковал подход США к конфликту и называл Владимира Зеленского «торгашом», чьи визиты в Вашингтон сопровождаются многомиллиардной помощью.
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Мария Моисеева