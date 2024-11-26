WP: Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой

Фото: iStock/ 3dmitry
США уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта, рассказала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Многие американские чиновники теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть втянута в переговоры с Россией о прекращении войны и что ее могут заставить отказаться от территории», — сообщалось в статье.
В материале уточнялось, что отказ президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от своей прошлой политики в отношении мин и ракет был отчасти направлен на то, чтобы помочь Киеву занять максимально сильные позиции, когда он вступит в эти возможные переговоры.
Подчёркивается, что похожий взгляд на перспективы прекращения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Украины.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS.
Читайте также:
Киев ждёт резкое увеличение поставок западного оружия до инаугурации Трампа
Киев не найдёт важных деталей в обломках «Орешника», убеждён полковник Матвийчук
Кулеба сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Ольга Енгалычева