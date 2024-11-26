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Украина ожидает резкое увеличение поставок западного вооружения в последние недели до инаугурации Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Он подчеркнул, что Запад нарастит поставки в надежде удержать захваченную украинскими войсками часть Курской области. При этом добавил, что Россия не позволит себе провести мирные переговоры до полного освобождения своего региона.
Килинкаров отметил, что существует мнение о решении судьбы Украины за несколько недель до прихода к власти США Дональда Трампа. Именно поэтому «лестница эскалации» должны быть пройдена до смены президента. После этого, как ожидается, Трамп будет готов сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт. А до января все виды вооружений и вся доступная финансовая поддержка должны быть предоставлены.
Ранее в этот день глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине дошёл до критической фазы.
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Килинкаров отметил, что существует мнение о решении судьбы Украины за несколько недель до прихода к власти США Дональда Трампа. Именно поэтому «лестница эскалации» должны быть пройдена до смены президента. После этого, как ожидается, Трамп будет готов сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт. А до января все виды вооружений и вся доступная финансовая поддержка должны быть предоставлены.
Ранее в этот день глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине дошёл до критической фазы.
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Анастасия Чинкова