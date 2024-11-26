Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин (фото: kremlin.ru)
Западные страны перестали думать о нанесении стратегического поражения России, опасаясь самим потерпеть поражение. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Боясь потерпеть поражение, Запад, тем не менее, пытается любыми способами сохранить на Украине русофобский неонацистский режим.
Также он добавил, что Запад везде видит исключительно себя, либо объект для подавления, завоевания или грабежа. В сущности, отметил Нарышкин, это и есть расизм. А Россия, в свою очередь, наоборот, считает важной и необходимой синергию государств и цивилизаций.
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Анастасия Чинкова