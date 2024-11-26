Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин

Президент США Джо Байден пойдет против своей страны, если решит передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, из-за таких провокаций американский лидер «напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других».