В Британии заявили о сохранении антироссийских санкций после конфликта на Украине

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Правительство Великобритании сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.
В настоящее время страны Евросоюза готовят 12-й пакет антироссийских санкций, в который входит запрет на импорт алмазов из России. Также ЕС планирует предоставить странам-членам полномочия для введения запретов компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.
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