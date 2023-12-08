Премьер Бельгии раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен. Об этом он заявил на встрече с приглашенными журналистами в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Отмечается, что переговорщики из государств-членов Евросоюза и Европарламента одобрят данный проект в пятницу.
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