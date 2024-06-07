Автор статьи о ядерном ударе Караганов будет модерировать пленарную сессию ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет вести Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Президент России выступит 7 июня, где оценит текущее состояние российской экономики и обозначит будущие ориентиры. Его выступление начнется в 14:00 по московскому времени.
Песков также сообщил, что американский журналист Такер Карлсон не рассматривался среди кандидатов на роль модератора.
5 июня Песков заявил, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет объявлено ближе к началу мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кто будет вести сессию — российский или зарубежный журналист.
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Песков также сообщил, что американский журналист Такер Карлсон не рассматривался среди кандидатов на роль модератора.
5 июня Песков заявил, что имя модератора пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет объявлено ближе к началу мероприятия. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, кто будет вести сессию — российский или зарубежный журналист.
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Артем Кузьмин